Bursa'da kaçakla mücadelede yeni strateji

Bursa'da yapılan denetimlerde son 15 yılda 45 bin 340 kaçak yapı tespiti yapılırken, rakamların ürkütücü boyutlara ulaştığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm belediyelerin kaçak yapı ile mücadeleyi, yatırım başlığı gibi ele alarak yeni bir strateji geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantı'nda tüm meclis üyeleri, Bursa genelindeki kaçak yapılıyla mücadele konusunda bilgilendirildi. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Feridun Tarım tarafından yapılan sunumda son 15 yılı kapsayan kaçak yapı rakamları gözler önüne serildi. Bursa'nın 2008 yılında 2 milyon 500 bin olan nüfusunun 2019 sonunda 3 milyon 56 bine çıktığını hatırlatan Tarım, 2035'te 3 milyon 850 bin civarı nüfus ön görüldüğünü hatırlattı. Son 15 yılda yüzde 20 nüfus artışı görülen Bursa'da, önümüzdeki 15 yıl içinde yüzde 28'lik bir nüfus artışı beklenirken, gerekli önlemlerin alınmaması halinde Bursa'nın daha hızlı bir kaçak yapılaşma ile karşılaşabileceği vurgulandı.

Rakamlarla kaçak yapılaşma

Bursa Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesi tarafından yapılan denetimlerle 2004-2020 arasındaki 15 yılda 45 bin 370 adet kaçak ruhsatsız yapı tespit edildi. İmar Barışı ile Yapı Kayıt Belgesi alınan yapı sayısı 109 bin 826 olurken, 30 bin 98 yapının belgesi ise gerek yanlış beyan, gerekse parayı ödememe gibi nedenlerle iptal edildi. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin İnsansız Hava Aracı ile 404 bin 977 bina üzerinde yaptığı incelemelerde 26 bin 857 kat artışı belirlendi. 2018 - 2020 arasında 7 bin 816 kaçak yapı tespit edildi ve bunların sadece 931'i yıkıldı. Kaçak yapılaşmada yıkım oranı yüzde 12'de kalırken, aynı dönem içinde Yıldırım'da 2050, Osmangazi'de bin 444, İnegöl'de 970, Nilüfer'de 718, Mudanya 543, Gemlik 540, Gürsu'da 510, Kestel'de 463, Orhangazi'de 204, İznik'te 154, Karacabey'de 113, Yenişehir'de 49, Keles'te 13, Orhaneli'nde 12, Büyükorhan'da 8 ve Mustafakemalpaşa'da 5 kaçak yapı tespit edildi. Kaçak yapı görülmeyen tek ilçe ise Harmancık oldu.

Rakamlar ürkütücü

Kaçak yapılarda yıkım yetkisinin öncelikle ilçe belediyelerinde olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 194 kaçak yapının yıkımı için ilçe belediyelerine destek verdiklerini hatırlattı. Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında kaçak yapılaşma ile mücadele konusunda 23 Eylül'de tüm ilçe kaymakamlarının da katılımıyla yapılan toplantıyı hatırlatan Başkan Aktaş, “Bizim amacımız 17 ilçede de bu kararlılığı ortaya koymak. Yıldırım, Kestel ve Yenişehir'in kararlılık gösterdiğini noktasında bir yaklaşım var ama daha da kararlı olmamız gerek. Kaçak yapıyı yıkma ile alakalı stratejimiz olmalı. Sorumluluk öncelikle ilçelerde ama biz makine ekipman desteği sağlayabiliriz. Tüm arkadaşlarımızın bir proje başlığı gibi yatırım başlığı gibi konuyu hassasiyetle ele alması gerekir. Bu şehir daha sağlıklı büyüyecekse, kaliteli büyüyecekse hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Valimiz güvenlikle alakalı emniyet jandarma noktasında açık çek verdi. Bu konuda gösterilecek gevşeklik, özellikle seçim döneminde daha fazla suistimale yol açabilir. Öyle manzaralar var ki filizler konmuş, üzerine toprakla kapatılmış, resmen seçim bekleniyor. Özellikle seçim dönemlerindeki rakamlar ürkütücü” diye konuştu.