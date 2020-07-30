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Bursa'da kaçan boğa operasyonu

Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa nefes kesen operasyonla yakalandı.

Bursa'da sahibinin elinden kaçan boğa nefes kesen operasyonla yakalandı.


Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde sahibinin kurban bayramı için aldığı boğa bir boşluğunu bularak sahibinin elinden kaçtı. Sahibi uzun süre uğraşmasına rağmen kaçan boğayı yakalayamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kızgın boğayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikten sonra yakalayarak sahibine teslim etti.

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