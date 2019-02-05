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"Bursa'da kadın cinayeti"

Bursa'da bir şahıs boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı işyerinde silahla öldürdü. Polis, minibüsle kaçan zanlının yakalanması için operasyon başlattı.

Alınan bilgiye göre, olay 10.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Dumplupınar Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan bir kargo firmasında meydana geldi. Firmada çalışan Aynur C, işyerine gelen ve boşanma aşamasındaki eşi Ali C. tarafından vuruldu. Tabancayla vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı koca ise Kent Meydanı hattında çalışan bir minibüse binerek uzaklaştı. Zanlının Panayır'da minibüsten indiği tespit edilirken, ekiplerin bölgede zanlıyı yakalamak için operasyonu sürüyor  

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