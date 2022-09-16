Bursa'da kadın hattatlar yetişiyor

Bursa'da hat sanatına merak salan kadınlar, ders alıp hattat olmaya başladı.

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ve Yenişehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği hüsnühat kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. 2,5 ay boyunca hat dersi alan kursiyerler, kurs sonunda sertifika alıyor. Yenişehir'de 4'üncü kez düzenlenen hüsnühat kursuna bayanlar yoğun ilgi göstererek kontenjanı doldurdu. Hattat Cavit Yumuşat tarafından verilen kurslarda eğitim alan kadınlar, kursun sonunda hat yazmayı öğrenmiş oluyor.