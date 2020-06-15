Bursa'da kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yönden giden bir otomobil karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan A. idaresindeki 16 KF 043 plakalı otomobil, Kavak Sokak üzerinde ters yönden seyir halindeyken aynı sokak üzerinde karşı istikametten gelen Mehmet D. idaresindeki 16 AFT 237 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hasar görürken, Hakan A. yönetimindeki otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Melike A. (19) ile Talip A. (49) hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıkarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza ile alakalı soruşturmanın ise başlatıldığı öğrenildi.