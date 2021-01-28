İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da kağıt deposunda çıkan yangın korkuttu

Bursa’da bir kağıt deposunda çıkan yangın korkuya sebep oldu.

Bursa'da bir kağıt deposunda çıkan yangın korkuya sebep oldu. Kısa sürede beyaz dumanların sardığı yangına müdahale eden ekipler, çevre evlere sıçramadan alevleri kontrol altına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi 3. Ömür Sokak'ta Celalettin Polat'a ait iki katlı kağıt deposunda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sobadan çıktığı iddia edilen yangının çevre evlere sirayet etmemesi için çok sayıda itfaiye ekibi görev aldı. Polisin çevrede güvenlik önlemleri aldığı depo yangınında can kaybı yaşanmazken, kağıt deposu kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.