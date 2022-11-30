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Bursa'da kahvehane işletmecisine silahlı saldırı

Bursa’da işlettiği kahvehaneden çıkan bir kişi araç ile gelen şüpheli veya şüpheliler tarafından vuruldu.

Bursa'da işlettiği kahvehaneden çıkan bir kişi araç ile gelen şüpheli veya şüpheliler tarafından vuruldu.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehane işletmecisi olan Önder Ilgaz (42) evine gitmek için işyerinden çıktığı sırada araç ile gelen şüpheli veya şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Ilgaz, kanlar içerisinde yerde kaldı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri yaralanan Ilgaz'a yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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