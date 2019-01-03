Bursa'da kaldırıma çarpan araç takla attı

Bursa'da yağışlı yolda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma çarptı sonra takla attı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Osmangazi Doğumevi Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen araç sürücü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçla önce kaldırıma çarptı sonra takla atarak durabildi. Kazada şans eseri sürücünün burnu bile kanamadı. Polis ekipleri takla atan aracı çekici yardımıyla kaldırdıktan sonra kazayla ilgili tahkikat başlattı.