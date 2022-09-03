Bursa'da kalıp fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da kalıp fabrikasında çıkan yangın şehrin her yerinden gözüktü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 3 saat müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın ise kalıp makinasından çıktığı iddia edilirken alevler şehrin her yerinden gözüktü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.