Bursa'da kalp krizi geçiren sürücü hayatı kaybetti, kaza anı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, aracıyla işyerinin koruma tellerine çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Kozluca Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Arif Güven (45) yönetimindeki 16 AJK 744 plakalı cip, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki inşaat malzemeleri satışı yapan işyerinin koruma tellerine çarptı. Kaza sonucu, baygın halde bulunan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.