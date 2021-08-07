Bursa'da kamyon devrildi: 2 yaralı

Bursa'da İnegöl-Bursa karayolunda kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Bursa karayolunda saat 18.00 sıralarında Turan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. H.Y (35) idaresindeki kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü ile yanında bulunan arkadaşı M.Y (29) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.