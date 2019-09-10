İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da meydana gelen kazada kafa kafaya çarpışan kamyon ile kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'da meydana gelen kazada kafa kafaya çarpışan kamyon ile kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde Keles ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sorgun Kocakovacık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mazlum Kaplan çarpışmanın etkisiyle sıkıştığı yerde feci şekilde can verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç trafiğine kapanan yol bir saat sonra araçların olay yerinden çekilmesiyle tekrar trafiği açıldı.


Kamyon sürücüsünün hastanedeki tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.