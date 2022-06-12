İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Bursa-Orhaneli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyon henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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