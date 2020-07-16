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Bursa'da kamyon üstünde tehlikeli yolculuk

Bursa’da kamyonun üzerine çıkarak yolculuk yapan 2 kişi, tehlikeye aldırış etmezken çevreden gelen tepkileri de dikkate almadı.

Bursa'da kamyonun üzerine çıkarak yolculuk yapan 2 kişi, tehlikeye aldırış etmezken çevreden gelen tepkileri de dikkate almadı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa - İzmir yolu Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında 45 V plakalı kamyon ile yolculuk yapan 2 kişi görenleri şaşkına çevirdi. Anayolda 90-100 kilometre hız ile giden kamyonun üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan 2 kişi, arkadan gelen araç kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Trafiğe tehlikeye atan bu davranışlarına karşın yoldan geçen diğer araç sürücüleri uyarılarda bulunsa da tepkilere aldırış etmeden yolculuklarına devam etti.

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