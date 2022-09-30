Bursa'da kamyona arkadan çarpan lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Bursa'da seyir halindeki kamyona lüks otomobil arkadan çarptı. Feci kazada lüks otomobil hurda yığınına dönerken sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova otoyolu Selçukgazi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdi Kuas idaresindeki 35 DDK 335 plakalı otomobil, Hüseyin K.'nın kullandığı 61 AAB 606 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle lüks otomobil hurda yığınına dönerken kamyon sürücüsü durumu itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Erdi Kuas'ın sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuas'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken yola savrulan otomobil parçalarının kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.