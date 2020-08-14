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Bursa'da kamyonet seyir halinde yandı

Bursa’da, seyir halindeki kamyonet, kasasında başlayan yangın sebebiyle kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da, seyir halindeki kamyonet, kasasında başlayan yangın sebebiyle kullanılmaz hale geldi.


Gemlik'ten merkez Osmangazi ilçesi yönüne giden kamyonet, Ovaakça mevkisine geldiğinde kasasından alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip, itfaiyeye haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi, kamyonette bulunan yangın tüpüyle sürücü yaptı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.


Kamyonetin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bu arada, kamyonetin yandığı anlar, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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