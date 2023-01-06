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Bursa'da kamyonete bağladığı köpeğe eziyet ederek götürdü

Bursa’da bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe eziyet ederek kilometrelerce götürdü.

Bursa'da bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe eziyet ederek kilometrelerce götürdü. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe gideceği yere kadar eziyet ederek götürdü. Kamyonetin kasasına koyarak götürmek yerine eziyet ederek götürmeyi tercih eden sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

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