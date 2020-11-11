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Bursa'da kamyonetin arkasına takılan genç ölümden döndü

Bursa’da kamyonetin arkasına takılan bir genç dengesini kaybedip yere düştü.

Bursa'da kamyonetin arkasına takılan bir genç dengesini kaybedip yere düştü. O sırada arkadan gelen araç sürücüsünün dikkati sonucu ezilmekten son anda kurtuldu.


Bursa'da meydana gelen olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki kamyonetin arkasına takılan genç, kamyonetin hızını arttırması sonucu yere düştü. O sırada arkasından gelen başka bir araç sürücüsünün dikkati sonucu ezilmekten son anda kurtulan genç düştüğü yerden kalkarak gözden kayboldu.


O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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