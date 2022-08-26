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Bursa'da kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girdiler

Bursa’da 2 şüpheli şahıs, kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girerek hırsızlık yaptılar.

Bursa'da 2 şüpheli şahıs, kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girerek hırsızlık yaptılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli şahıs park halindeki bir kamyonete kapılarını zorla açarak girdiler. Kamyonette çalacak bir şey bulamayan şüpheliler, karar değiştirerek bir apartmanda bulunan daireye girerek hırsızlık yaptılar.


O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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