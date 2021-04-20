İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü

Bursa’da seyir halindeki kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü.

Bursa'da seyir halindeki kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü.


Kaza, geçtiğimiz akşam Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu altında bulunan yolda ilerleyen kamyonun dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupasından ayrılan dorse yola savruldu. Ortalık savaş alanına dönerken, arkadan gelen araçların durumu fark ederek durması sonucu muhtemel bir faciayı önlendi


Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.