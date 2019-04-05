Bursa'da kanserle savaş seferberliği

Bursa'da doktorlar kanser hastalığını anlatmak için seferber oldu. Medicana Bursa Hastanesi, bünyesindeki doktorları okullarda görevlendirip, kanser hastalığını ve tedavisini anlatmaları için seferber etti.

Bireyin ve toplumun sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi konusunda çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek veren Medicana Bursa Hastanesi güzel bir çalışmaya daha imza attı. Kanser hakkındaki farkındalığın artması ve dolayısıyla erken tanı ile erken evrede teşhis konmasına dikkat çekmek için Bursa Kanserle Yaşam Derneği ile ortak bir çalışmada yer alan hastane, Kanser Haftası nedeniyle 'Kanserle Mücadelede Erken Tanı' seminerleri gerçekleştirdi.

Nilüfer ilçesindeki Tan Koleji konferans salonunda Hematoloji Uzmanı Dr. Ömer Önder Savaş tarafından kan kanserleri ile ilgili sunum, Uludağ Koleji konferans salonunda Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır tarafından deri kanserleri ile ilgili sunum, Turhan Tayan Anadolu Lisesi konferans salonunda ise Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. İbrahim Yıldırım tarafından Kanser Tedavisinde Radyasyon Onkolojisi konusunda sunum gerçekleştirildi. Geleceğin mimarı gençler bu konuda bilgilendirildi.