Bursa'da kar esareti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağan yoğun kar sebebiyle araçlar yollarda kaldı. Yolda mahsur kalan araçlar 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde yağan şiddetli kar yağışı yolları kapattı. Kapanan yolda mahsur kalan araçlar, 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Mezitler mevkiinde trafik dururken, vatandaşlar ise kontak kapatıp yolun açılmasını bekliyor. Yolların tuzlanmadığı için kapandığını ifade eden sürücüler, duruma tepki gösterdi.