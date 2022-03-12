İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kar esareti..Yollar kapandı

Bursa’da etkili olan kar yağışı sonucu trafik durdu.

Bursa'da etkili olan kar yağışı sonucu trafik durdu. İşe gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Ara sokak ve caddelerin yanısıra bazı ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışmasının yapılmaması dikkat çekti.


Bursa'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Bursa'da ana yollar, caddeler ve sokaklar karla kaplanınca araç sürücüleri mahsur kaldı. İşe gitmek isteyen bazı vatandaşlar ise otobüs gelmeyince yürümek zorunda kaldı.


Trafik ekiplerinin ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çabaları sonucu bazı bölgelerde ulaşım sağlanırken, kentin bir çok noktasında çalışmalar devam ediyor.


Özellikle çevre yolunda, İzmir, Mudanya ve Ankara yolunda trafikte zaman zaman sıkıntılar yaşandığı, sürücülerin mecbur olmadıkça araçlarıyla dışarı çıkmaması gerektiği ifade edildi.

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