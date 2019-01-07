Bursa'da kar etkili oluyor

Sabah saatleriyle birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Şehrin üst kısımlarında kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, Bursa'da sabah saatlerinde kar etkisini göstermeye başladı. Yeni güne başlamak için evinden çıkan Bursalılar beyaz örtüyle karşılaşırken, Şehreküstü, Heykel ve Teleferik'te güzel manzaralar oluşturdu. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tuzlama ve küreme ekiplerinin şehir merkezinde kar yağışının olumsuzluğa yol açmaması için hazır bekletildiği görüldü.