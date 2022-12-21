İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bursa’da soğuk havanın etkisini iyice göstermesiyle birlikte İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Bursa'da soğuk havanın etkisini iyice göstermesiyle birlikte İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Çamla kaplı ormanların beyaz örtüye bürünmesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.


İnegöl'ün Boğazova bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından beyaz örtü ile örtünen Boğazova'da tablo gibi görüntü yaşandı.


Muhteşem kar manzarası İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından dron ile havadan görüntülendi.

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