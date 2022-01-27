İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kar kimine eğlence, kimine çile olurken, gençler karın tadını doyasıya çıkardı

Bursa’da bir grup genç, otomobile bağladıkları kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

Bursa'da bir grup genç, otomobile bağladıkları kızakla kayarak karın tadını çıkardı. Gençler, zaman zaman kızaktan düşseler bile, buna aldırış etmeden eğlenmeye devam etti.


Bursa genelinde etkisi altına alan kar, kimine eğlence kimine çile olurken, Gürsu ilçesine bağlı Adaköy'da gençler karın tadını çıkardılar. Gençler otomobile bağladıkları kızakla kaydılar. Zaman zaman kızaktan düşseler bile aldırış etmeden karın keyfini çıkardılar. Bu keyifli anları ise otomobilin bagajına oturan arkadaşları kayıt altına aldı.


Diğer yandan, Kestel'in Gölcük Mahallesinde gençlerin baklava tepsisi ile rampadan sür'atle kayma anları da kameralara yansıdı. Otomobile bağladığı kızakla kayan gencin, ''Belediyenin bize para vermesi lazım, bak yolları temizliyoruz'' demesi herkese tebessüm ettirdi.

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