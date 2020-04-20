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Bursa'da Karaköy Mahallesi karantinaya alındı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Karaköy Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Kaymakam Ahmet Altıntaş başkanlığındaki İlçe Hıfzıhsıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Karaköy Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Kaymakam Ahmet Altıntaş başkanlığındaki İlçe Hıfzıhsıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.


Geçen hafta korona virüs vakalarının artması nedeniyle kendini izole etme kararı alan Karaköy Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. 17 Nisan tarihinde Kaymakam Ahmet Altıntaş başkanlığında toplanan kurul, 110 hane ve 244 nüfuslu mahallenin karantina altına alınmasını kararlaştırdı. Yapılan açıklamada, "Karaköy Mahallesi'nde 11 kişiye korona virüs (Covid-19) pozitif tanısı konulması sebebiyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27.ve 72. maddeleri uyarınca 17.04.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar Karaköy Mahallesi karantinaya alınmış olup, mahalle giriş ve çıkışlara kapatılmıştır” denildi.


Karantina süresince kurulun aldığı kararlara uyulmaması durumunda her seferinde olmak üzere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilen açıklamada, karar gereğince Karaköy Mahallesi'nde vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak mahalle sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları istendi.

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