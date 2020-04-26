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Bursa'da karantina altındaki kuzenler iftarı davullu zurnalı bekledi

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 3 kuzen, iftarı davul ve zurnayla bekledi.

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 3 kuzen, iftarı davul ve zurnayla bekledi.


Merkez Yıldırım ilçesinde ikamet eden 3 kuzen Ali, Mehmet ve Yasin korona virüs ve Ramazan ayı nedeniyle kendilerini karantinaya aldı. Evlerinde iftarı beklerken sıkılan kuzenler, evlerinin üstünde kendi aralarında davullu zurnalı eğlence düzenledi. Kuzenlerin çaldığı şarkılara çevredeki vatandaşlar da eşlik etti.

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