İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da karantina süresi biten 201 kişi evlerine gönderildi

Yurt dışından gelip korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa’daki öğrenci yurtlarında karantina altında tutulan 201 kişi memleketlerine gönderildi.

Yurt dışından gelip korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa'daki öğrenci yurtlarında karantina altında tutulan 201 kişi memleketlerine gönderildi. Kalan 5 kişinin ise test sonuçlarına göre gönderileceği bildirildi.


14 gün önce Sırbistan, Belarus ve Katar'dan getirilen 206 Türk vatandaşı, Bursa'daki Emir Sultan ve Mehmet Zahit Kotku Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Öğrenci yurdundaki 14 günlük karantina süreleri sona eren ve korona virüs testi negatif çıkan 201 kişi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde memleketlerine gönderildi. Kalan 5 kişinin ise test sonuçlarının durumuna göre gönderileceği belirtildi.


Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 201 kişi, sağlık kontrollerinin ardından AFAD'a ait araçlarla memleketlerine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.