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Bursa'da karda araçlar mahsur kaldı

Bursa’da Mudanya ilçesi ile tek bağlantı noktası olan Mudanya caddesi sabaha karşı şiddetli yağış sebebiyle karla kaplandı.

Bursa'da Mudanya ilçesi ile tek bağlantı noktası olan Mudanya caddesi sabaha karşı şiddetli yağış sebebiyle karla kaplandı. Karlı yolda kayan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.


Bursa'da bir haftalık aranın ardından kar yağışı bu sabah itibariyle yeniden başladı. Sabaha karşı şiddetini arttıran kar yağışı şehri yeniden beyaz örtüsüne kavuşturdu. Mudanya ilçesini Bursa'ya bağlayan tek karayolu olan Bursa - Mudanya yolu sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sebebiyle karla kaplandı. Sabah erken saatlerde yola çıkan bazı sürücüler hazırlıksız yakalanınca karlı kaplı yolda zor anlar yaşadı. Yolda kalan 20'ye yakın zincirsiz araç, diğer sürücülerin yardımı ile yol kenarlarına güçlükle alınabildi. Yolda kalan araçlar sebebiyle Bursa Mudanya yolunda oluşan trafik sebebiyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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