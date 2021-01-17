İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da kardan adamın adını Donald Trump koydular

Bursa’nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışını fırsat bilen gençler 3 saatlik çalışma sonrası 3 metrelik kardan adam yaptılar.

Bursa'nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışını fırsat bilen gençler 3 saatlik çalışma sonrası 3 metrelik kardan adam yaptılar. Kardan adamın adını da Donald Trump koydular.


İznik'e bağlı Şerefiye Mahallesi'nde bir grup genç yoğun kar yağışını fırsat bilerek kardan adam yaptılar. 3 saatlik çalışma sonrası 3 metreyi aşkın dev bir kardan adam yapan ve kardan adamın adını Donald Trump koyan gençlerin paylaşımı, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.