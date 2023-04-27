Bursa'da karga kurtarma operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir iş hanının dördüncü katında ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan kargalar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karacabey'in Tavşanlı Mahallesi Bandırma Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının 4 katında karga sesleri gelince, çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

Klima motoru üzerine yuva yapmak isterken ayaklarına iplerin dolandığı tahmin edilen kargaları kurtarmak için ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kargaların asılı kaldıkları yere ulaştı. Kargaların ayaklarına dolanan iplerin çözülmesiyle birlikte kargalar asılı kaldıkları yerden kurtularak uçtu.

Ekipler gelene kadar asılı kalan kargaları kurtarmak için çaba harcayan diğer kargaların uğraşları ve ekiplerin kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı.