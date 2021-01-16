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Bursa'da karla bulutların dansı drone ile görüntülendi

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla beraber yeşil Bursa beyaza büründü.

O anlar drone ile görüntülenirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.


Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu şehir merkezi beyaza bürünürken, tarihî Tophane Saat Kulesi hoş bir görünüm aldı. Uludağ'ın eteklerinde yer alan mahalleler ise kar yağışı sonucu kartpostallık görüntülerin oluşmasını sağladı. Bursa'nın yeşilini beyaza çeviren kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.


Bursa'da hafta sonu da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları'na ait ekipler herhangi bir olumsuzluğa müsaade etmemek için teyakkuzda bekliyor.

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