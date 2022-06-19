Bursa'da karne hediyesi bisikleti böyle çaldılar

Bursa'da market önünde yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Çalınan bisikletin karne hediyesi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi'ne bağlı Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Karne hediyesi olan bisikletiyle tur atan çocuk bir süre sonra markete girmek istedi. Bisikletini marketin önüne bıraktı. Alışverişi bitirip dışarı çıktığında ise bisikleti bıraktığı yerde bulamadı. Hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Bisiklet hırsızının rahat tavırları ise şaşırttı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde telefonuna bakıp ilerleyen şahsın kendi bisikletine biniyormuş izlenimi vererek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Bisikleti kızlarına karne hediyesi olarak aldıkları ifade eden aile hırsızın yakalanmasını istiyor.