Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına kamyon çarptı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. 35'lik yol diye bilinen yolun karşısına geçmeye çalışan Hatime Öztürk'e, Zeki I. idaresindeki 16 ER 540 plakalı kamyon çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle olay yerinde can verdi. Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Hatime Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Zeki I., polis ekiplerince gözaltına alındı. Hatime Öztürk'ün fenalık krizi geçiren yakınlarına 112 ekipleri müdahale etti.