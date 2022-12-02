İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kartpostallık görüntü

Bursa’da bulutların arasından sızan güneş ışınları eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Bursa'da bulutların arasından sızan güneş ışınları eşsiz bir görüntü oluşturdu.


Bursa'yı saran bulutların arasından güneş ışınlarının belirli noktaya düşmesi eşsiz, bir o kadar ürkütücü görüntüler oluşturdu. Uludağ eteklerini kapatan bulutların belirli kısmından şehre düşen ışık havadan dron ile görüntülendi. Şehirde kapalı ve zaman zaman yağışlı hava hakim olurken, güneş ışınları kısa bir süre içinde yerini tamamen bulutlara bıraktı. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü Bursa'da yarın da yağış bekleniyor.

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