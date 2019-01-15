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Bursa'da kartpostallık görüntüler oluştu

Bursa’da yağan karla beyaza bürünen Atatürk Kent Ormanı’nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'da yağan karla beyaza bürünen Atatürk Kent Ormanı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarılarının ardından bugün Bursa'da etkili olan kar yağışı, şehir merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan Atatürk Kent Ormanı'nda da etkisini gösterdi. Atatürk Kent Ormanı'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kent Ormanı beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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