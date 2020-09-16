Bursa'da kasksız motosikletlilere operasyon

Bursa'da kask kullanmadan seyreden motosiklet sürücüleri ve yanındaki yolculara yönelik operasyon yapıldı. Trafik denetiminde ilginç anlar yaşanırken, bir saatte 15 sürücüye 8 bin 536 lira ceza kesildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hem sürücülerin hem de yayaların can güvenliği için uygulamalarını sıklaştırdı. Merinos Kavşağı'nda sivil ve resmi trafik ekipleri bir saat boyunca motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada motosikletler ve araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

Yapılan bir saatlik kontrolde 77 motosiklet sorgulanırken, 15'inin eksikleri olduğu için 8 bin 536 TL idari para cezası kesildi. İki araç ise trafikten men edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer ani ve şok denetimlerin her gün yapılacağını açıkladılar