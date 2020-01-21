Kastamonu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen gecede Bursa'da Kastamonu rüzgarı esti.

Gecede Bursa Kastamonu Konağının yüzde 90 tamamladığının müjdesini veren Bursa Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Tiftik, Bursa Kastamonu Günlerini hiç ara vermeden üst üste 8. kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Tiftik, göreve geldiklerinde belirlemiş oldukları 3 büyük hedefi de gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Gecede konuşan Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur ise, Osmangazi Belediye başkanı Mustafa Dündar'ın girişimleriyle 2020 yılını turizm yılı olarak gördüklerini ve tüm hedeflerinin turizmi geliştirmek olacağını belirtti. Önceki dönem Samsun Vali yardımcısı Nazım Madenoğlu da, daha önce Gürsu'da görev yaptığını, federasyonun faaliyetlerini takip ettiğini söyledi. Önceki dönem Artvin Vali yardımcısı olan ve şu anda aktif olarak Kestel Kaymakamı görevine devam eden Ahmet Karakaya ise yapmış olduğu konuşmada, hem Bursa'da Hem de Türkiye'nin her tarafındaki hemşerilerin bugün itibariyle daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini belirtti. Kestel Kaymakamlığı olarak da Bursa Kastamonu Dernekler Federasyonu ile ortak projelere her zaman açık olduklarını ifade eden Karakaya, Federasyon Başkanı İsmail Tiftik'e de Kastamonu ve Bursa için yapmış oldukları hizmetler için teşekkür etti.

Gecenin eğlence bölümünde Hanönü doğumlu Hasan Azkıran'ın Kastamonu şiiri, Kastamonu merkez doğumlu emekli öğretmen Melahat Murat'ın Şehit Şerife Bacı şiiri, İnebolu doğumlu Zeynur Korosman'ın Kastamonu şivesi gösterisi, Taşköprü doğumlu TRT sanatçısı, Yeşilçam'ın bir çok filminde perde arkasında bağlama çalan Yılmaz Işık'ın Sepetçioğlu bir çok eseri seslendirerek davetlilere unutulmaz bir gece yaşatıldı.

Osmangazi ilçesinde bulunan Ördekli Kültür Merkezinde düzenlenen geceye önceki dönem Samsun Vali yardımcısı ve Gürsu Kaymakamı Taşköprü'lü Nazım Madenoğlu, Önceki dönem Artvin Vali yardımcısı ve şu anda Kestel Kaymakamı olarak görevine devam eden Taşköprü'lü Ahmet Karakaya, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Pınarbaşı'lı Erol Bodur, çok sayıda okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.