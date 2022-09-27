İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kavak ağacı yıkıldı, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde kavak ağacı devrildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde kavak ağacı devrildi. Bir süre trafiğin kapanmasına neden olan ağaç kesilerek kaldırıldı ve yol tekrar açıldı.


Olay, İznik ilçesi eski hastane yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Selvi kavak ağacı, bir anda ortadan ayrılıp yola devrildi. Ağacın yıkıldığı sırada kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Ağacın yolu tamamen trafiğe kapatması sonrası caddeye gelen İznik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, yıkılan ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanan olmazken bariyerler ezildi.

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