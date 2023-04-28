Bursa'da kavga ettiği sürücüyü az daha eziyordu, o anlar kameralarda

Bursa'da iki sürücünün yol verme kavgası kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler birbirlerine vurmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga yatıştırıldı. Sürücülerden biri aracına binerek bölgeden uzaklaştığı sırada kavga ettiği sürücüyü az daha eziyordu. Yere düşen sürücü hafif yaralanırken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.