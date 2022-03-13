İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı

Bursa’da kar yağışı sonrası kayan araç doğalgaz kutusunu yerinden söktü.

Bursa'da kar yağışı sonrası kayan araç doğalgaz kutusunu yerinden söktü.


Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bayır aşağı kaymaya başladı. Aracın kontrolünü bir daha sağlayamayan sürücü, sokaktaki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Sokakta yan bir şekilde kalan araç, vatandaşlar tarafından kaldırılırken, doğalgaz kutusu da yetkili ekipler tarafından onarıldı.

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