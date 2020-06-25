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Bursa'da kaybolan Alzheimer hastasından iyi haber geldi

Bursa’da evinden çıktıktan sonra kaybolan 58 yaşındaki Alzheimer hastası adam 2 gün sonra bulundu.

Bursa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 58 yaşındaki Alzheimer hastası adam 2 gün sonra bulundu.


Bursa'da Pazar sabahı camiye gidiyorum diye evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Mehmet Ali Ak'tan sevindirici haber geldi. Mehmet Ali Ak önceki gün aksam saatlerinde minibüsle yolculuk yaparken apartman komşusu bulunarak ailesine teslim edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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