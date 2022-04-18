İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil taklalar attı : 1 ölü 1 yaralı

Bursa’da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Bursa'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.


Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Barakfakih Köyü yakınlarında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, 34 ED 9053 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. Yol kenarında bulunan tarlalık alanda zor durabilen otomobilin içinde bulunan Eren Ok hayatını kaybederken, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralanarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan hayatını kaybeden Eren Ok'un, CHP Kestel ilçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

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