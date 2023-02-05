Bursa'da kayganlaşan yolu fırsat bildi, drift atarak ilerledi

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolu fırsat bilerek drift attı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle yolun kayganlaşmasını fırsat bilen sürücü drfit atarak ilerledi. O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine drift atan sürücüye 20 bin TL idari para cezası yazıldı.