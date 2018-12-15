Bursa'da kayıp alarmı

Bursa'da yaşayan 50 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın 4 gündür kayıp olduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan mesajda, 1.65 boyunda ve 75 kilo ağırlığında, esmer tenli, beyaz saçlı, kahverengi gözlü ve zihinsel engelli olduğu belirtilirken, Hüseyin Aydın'ın kaybolduğunda üzerinde gri renkli mont, beyaz gömlek, koyu mavi kot pantolon ve siyah bot olduğu belirtildi. 11 Aralık Salı gününden buyana kayıp olan 50 yaşındaki Hüseyin Aydın'ı görenlerin 155 hattına veya en yakın polis birimine haber vermeleri istendi.