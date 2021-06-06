Bursa'da kayıp alarmı

Bursa'da evden ayrılıp kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamdan 12 saattir haber alınamıyor.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Bağlaraltı Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Kereci, gece yarısı kimseye haber vermeden evinden ayrıldı.Sabah uyandıklarında evli ve 7 çocuk babası Kereci' odasında bulamayan ailesi polise haber verdi.

Ocak ayında da kaybolan ve 40 kilometre yürüyerek gittiği Gemlik'te bulunduğunu dile getiren oğlu Süleyman Kereci, babası Mustafa Kereci'yi görenlerin insaniyet namına 0544 220 57 37 numaralı telefonu aramalarını ya da polise haber vermelerini istedi.