Bursa'da kayıp alarmı...Alzheimer hastası adamdan haber alınamıyor

Bursa'da evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 58 yaşındaki Alzheimer hastası adamdan haber alınamıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuklu alzheimer hastası Mehmet Ali Ak'dan dünden beri haber alınamıyor. Pazar günü sabah saatlerinde camiye gidiyorum diyerek evinden ayrılan Ak, bir daha dönmemesi üzerine yakınları gidebileceği yerleri kontrol etti.

En son markette görüntülendi

Tüm aramalara rağmen Ak'a ulaşamayan aile yakınları bu seferde emniyet güçlerine haber verdi.

175 boylarında, kır saçlı üzerinde kırmızı ve beyaz çizgisi olan lacivert tişörtü ve mavi kot pantolonuyla kaybolan Ak, en son bir marketten alışveriş yaparken güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yakınları görenlerin insaniyet namına 0534 211 42 41 yada 155'e haber vermelerini istedi.