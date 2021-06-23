Bursa'da kayıp emekli polis ormanlık alanda bulundu

Bursa'da Alzheimer hastası 88 yaşındaki kayıp emekli polis Bekir Girgin ormanlık alanda bulundu.

Gemlik Küçük Kumla Mahallesi'nde kaybolan 88 yaşındaki Alzheimer hastası emekli polis Bekir Girgin dağ yolunda bulundu. Polis, jandarma ve MAG-DER kurtarma ekipleri ve İHH destekli arama kurtarma ekipleri tarafından aranan Girgin, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesi ve yakınlarına teslim edildi. Girgin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.