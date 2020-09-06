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Bursa'da kayıp genci arama çalışmalarına ara verildi

Bursa’da 6 gündür kayıp olan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Bursa'da 6 gündür kayıp olan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.


Bursa'nın Küplüpınar Mahallesi'nde 6 gün önce evinden ayrılan ve ailesi bir daha haber alamayınca arama çalışması başlatılan


27 yaşındaki Salih Geçgel'in en son evinden 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda görüldüğünün belirlenmesi üzerine bölgede AFAD, AKUT, ANKA ve ANDA ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlanacağı öğrenildi.

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